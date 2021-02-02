Госдеп США признал события в Мьянме госпереворотом

США продолжат поддерживать демократические и гражданские институты в Мьянме, несмотря на произошедший в стране государственный переворот.

В США наконец определились, как относиться к событиям последних дней в Мьянме. Ранее стало известно об аресте первых лиц государства: президента Вин Мьинта, фактического премьер-министра Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников. Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн возглавил новый орган власти — Государственный административный совет, состоящий из 11 человек.

"Внимательно изучив все факты, мы пришли к выводу, что действия военных в Мьянме 1 февраля, свергнувших избранных представителей власти, являются военным переворотом", — заявили в Госдепе США.

Представитель Госдепартамента США выступил с требованием "немедленно и безоговорочно" освободить задержанных. В противном случае будут применены санкционные меры, сообщает РИА "Новости".