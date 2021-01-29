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Португальский парламент одобрил закон об эвтаназии

Мир » Европа » Евросоюз

Португалия может стать четвёртой страной в Европе и седьмой в мире, легализовавшей эвтаназию. Окончательное решение — за президентом страны.

Португальский парламент одобрил закон об эвтаназии

Законопроект, позволяющий проведение процедуры эвтаназии, получил сегодня одобрение португальского парламента. За его принятие высказались 136 депутатов, противниками оказались 78 парламентариев. Ещё четверо воздержались от голосования.

Согласно документу, попросить врачей помочь расстаться с жизнью может человек старше 18 лет, не страдающий психическими расстройствами, в случае смертельного заболевания или травмы, причиняющих ему крайнюю степень страдания. Предполагается, что получить данную услугу пациенты смогут и в учреждениях национальной системы здравоохранения, и в частных клиниках, имеющих разрешение на оказание медицинской помощи и получивших соответствующую лицензию.

Один из депутатов, проголосовавших против принятия закона об эвтаназии, пояснил, что, по его мнению, эта практика "может привести к банальности смерти".

Решающее слово — за президентом Португалии. Если Марселу Ребелу ди Соуза подпишет закон, он вступит в силу. Президент также имеет право наложить вето или направить законопроект на рассмотрение Конституционного суда, сообщает Diario de Noticias.

Автор: Людмила Черткова
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