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В Чехии вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса

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Правительство Чехии не исключает, что в дальнейшем придётся продолжить практику ужесточения коронавирусных ограничительных мер для населения.

В Чехии вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса

В частности, по итогам внеочередного заседания правительства чешским гостиницам предписано заселять для временного проживания только командировочных. При этом лицо, находящееся в командировке, должно предоставить заверенную руководством справку о необходимости этой служебной поездки. Эти справки отнесены к документам длительного хранения на случай, если власти их затребуют.

В качестве поездок на отдых чешское правительство разрешило жителям страны ездить на принадлежащие им дачи с условием, что отдыхать там будут только члены одной семьи. Власти настоятельно рекомендуют носить респираторы вместо обычных медицинских защитных масок, и хорошо подумать, прежде чем навещать даже близких родственников.

"Мы обязаны реагировать на эпидемическую ситуацию, которая в последние дни ухудшилась. У нас распространяется "британский" штамм коронавируса. Мы не можем недооценивать обстановку. Лучшее, что сейчас жители страны могут сделать, — это оставаться дома и ограничить социальные контакты", — прокомментировал ситуацию первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

В дальнейших планах правительства — запрет жителям удаляться от дома на определённое расстояние, сообщает ТАСС.

Автор: Людмила Черткова
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