Замглавы МИД РФ рассказал, как ДСНВ повлияет на отношения РФ и США

Продление ДСНВ многие расценили как знак возможной оттепели в отношениях России и США. Однако говорить о том, что Москва и Вашингтон будут "дружить", рано.

Мнение о том, повлияет ли вообще работа по ДСНВ и его продление на отношения США и России, высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Эксперт отметил: лично он улучшений не ждёт.

"Я знаю, что отношения не улучшатся, потому что они заведены слишком далеко в тупик Вашингтоном, и расхождения огромные по многим вопросам. Это всё так. Но документ [ДСНВ], уверен, должен быть продлён и будет продлён", — прокомментировал он в эфире канала "Россия-1".

Напомним, от администрации Байдена эксперты не ожидают явно "тёплой" политики в отношении России, однако отмечают, что новый президент может действовать более осторожно.

Также из-за кризиса коронавируса и проблем с экономикой "санкционные войны" с Москвой могут отойти на второй план.