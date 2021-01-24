Президент России Владимир Путин готов вести диалог с новыми властями Соединённых Штатов Америки, однако администрация Джо Байдена также должна быть настроена на сотрудничество.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнёрами, но они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", — отметил представитель Кремля.

"Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог — это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются. И вот уже если текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", — добавил Песков.