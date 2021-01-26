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Адвокату Трампа грозит иск на $1300 млн

Мир

Dominion Voting Systems Inc, крупнейший американский производитель машин для голосования, подала иск в $1300 млн против Руди Джулиани, адвоката бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняя его в клевете.

Адвокату Трампа грозит иск на 00 млн

Поводом стали высказывания Джулиани о кампании "большой лжи" и мошенничества, распространенным на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Как стало известно Reuters, в иске говорится, что Джулиани и его союзники сфабриковали и распространили "великую ложь", которая стала вирусной и обманула миллионы людей, убедив их в том, что Dominion украл у них голоса, установив исход выборов.

Кроме того, компания заявляет в своем иске, что она потратила $565 тысяч на частную безопасность для своих сотрудников, которые сталкиваются с преследованиями и угрозами смерти.

"Заявления Джулиани […] вызвали возмущение и нанесли огромный ущерб Dominion ", — отмечается в документе.

Эрик Кумер, один из сотрудников Dominion Voting Systems Inc, также подал иск о клевете на кампанию Трампа, объяснив, что ему пришлось скрываться из-за угроз убийством сторонников экс-президента США.

На прошлой неделе группа адвокатов обратилась к судебным властям Нью-Йорка с просьбой приостановить действие лицензии Джулиани из-за его заявлений после выборов в ноябре прошлого года и за призыв сторонников Трампа принять участие в "боевом процессе" незадолго до событий 6 января.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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