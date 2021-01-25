Меркель и Байден провели телефонные переговоры

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону поздравила президента США Джозефа Байдена с вступлением в должность и пригласила посетить Германию.

Лидеры ФРГ и США провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, а также ряд вопросов, касающихся внешней, торговой и климатической политики. В частности, Ангела Меркель приветствовала возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Канцлер Германии отметила, что для победы над пандемией необходимо объединить международные усилия.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель выразила готовность Германии брать на себя ответственность в преодолении международных вызовов вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами", — сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Канцлер ФРГ также положительно отреагировала на решение США вернуться в Парижское соглашение по климату. Кроме того, Ангела Меркель пригласила Джозефа Байдена посетить Германию с визитом, как только это позволит эпидемиологическая обстановка, сообщает ТАСС.