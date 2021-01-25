Власти Грузии предупредили о "мирной революции"

Все попытки решить вопросы между оппозицией и партией "Грузинская мечта" за столом переговоров оказались неудачными, уступок сделано не было. Поэтому грузинская оппозиция готовит "мирную революцию".

По данным, которые предоставила Хатия Деканоидзе (партия "Единое национальное движение"), действия властей ставят под большой вопрос принципы морали и политкорректности.

"Я готовлюсь к мирной революции во всех её формах. Мирная революция — это такая революция, в которой мы мирно примем власть от правящей партии, посредством выборов, с большим настроем, акциями протеста", — высказалась Деканоидзе для СМИ.

Также поддержали формат "мирной революции" в партии "Гирчи — Больше свободы". Лидер блока Зураб Джапаридзе добавил: пора "менять власть" и делать это именно через революцию.

Напомним, что ранее про Грузию вспомнили и в Штатах, правда, в несколько ином контексте.