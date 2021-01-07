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Трампу напомнили о Саакашивили и "столпе демократии"

Мир

Необычную аналогию привела американский сенатор от демократов Джин Шахин. В свете последних событий в Вашингтоне она решила напомнить Дональду Трампу о Михаиле Саакашвили.

Трампу напомнили о Саакашивили и "столпе демократии"

Шахин, выступая на обсуждении итогов выборов, сообщила, что Саакашвили "ушёл сам", невзирая на тот факт, что фактически выиграла оппозиция. Шахин призналась: опасения, что Саакашвили выберет "путь насилия", были.

"Ясно помню, как мы поехали к нему домой, сели с ним поговорить и отметили, что столп демократии, ради которой он так много работал за свои восемь лет в качестве президента Грузии, — этим столпом является передача власти на мирных выборах человеку, которого избрали избиратели", — рассказала политик.

Она отметила, что Саакашвили выслушал её и других представителей США, а позднее спокойно ушёл с поста.

"Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависит от мирной передачи власти", — резюмировала Шахин.

Автор: Константин Шапров
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