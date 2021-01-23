Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что провёл первый разговор с американским лидером Джозефом Байденом.
По его словам, они обсуждали вопросы, связанные с мигрантами.
"Мы поговорили с президентом Байденом, дружески и уважительно. Обсуждаем вопросы, связанные с миграцией, COVID-19 и сотрудничеством для развития и благополучия. Все указывает на то, что отношения будут хорошими на благо наших народов и наций", — отметил Обрадор.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.