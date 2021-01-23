"Дружески и уважительно": президент Мексики поговорил с Байденом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что провёл первый разговор с американским лидером Джозефом Байденом.

По его словам, они обсуждали вопросы, связанные с мигрантами.