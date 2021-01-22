Французам посоветовали не разговаривать в общественном транспорте

Медицинская академия Франции дополнила рекомендации по защите от заражения коронавирусной инфекцией в общественном транспорте.

Эксперты французской Медакадемии ответили министру здравоохранения республики Оливье Верану. Ранее он выступил с заявлением, что от заражения коронавирусом предохраняют только хирургические маски. Самодельные маски, по его мнению, не обеспечивают должного уровня защиты от инфекции. В Медакадемии отметили, что это заявление "не опирается на достаточные научные доказательства и рискует вызвать у населения сомнения в верности официальных рекомендаций".

Эксперты порекомендовали носить маски даже при условии соблюдения социальной дистанции. При этом они подчеркнули, что защищать маской необходимо и рот, и нос. В общественном транспорте, в условиях невозможности соблюдения социальной дистанции, медики посоветовали воздержаться от разговоров по телефону, чтобы снизить риск заражения.

"В целом лучше вообще воздержаться от разговоров", — цитирует ТАСС заявление Медакадемии Франции.

В целом, считают медицинские эксперты, принятые на данный момент социальные нормы защиты от заражения коронавирусом следует оставить в их существующем виде.