Байден хочет подписать договор СНВ и "наказать Россию"

Президент США Джо Байден будет добиваться продления нового договора СНВ с Россией на пять лет.

Об этом сообщила его пресс-секретарь.

"Президент уже давно ясно дал понять, что новый договор СНВ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, и это продление имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются враждебными, как это происходит в настоящее время", — сказала Джен Псаки журналистам, назвав пакт о вооружениях "якорем стратегической стабильности" между двумя странами.

Однако Псаки добавила, что Байден также будет "проводить разведывательную оценку безрассудных и враждебных действий Москвы", среди которых назвала предполагаемые "щедрости, выплаченные афганским боевикам" (утверждение, которое неоднократно отклонялись Пентагоном).

"Даже когда мы работаем с Россией, чтобы продвигать интересы США, мы также работаем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия", — сказала спикер Белого дома.

По её словам, с этой целью президент также дает задание разведывательному сообществу полностью оценить кибератаку Solar Winds, российское вмешательство в выборы 2020 года, применение химического оружия против оппозиционера Алексея Навального.