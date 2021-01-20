Для России и Украины, отношения которых пока не самые лучшие, есть шанс на быстрое примирение: хватит всего одного дня.
По мнению советника по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексея Арестовича, принять и реализовать такое решение может лишь один человек.
"Я чётко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках", — сообщил Арестович для "Украины 24".
Также политик отметил: в скором времени стоит ждать "нового давления" от американской администрации, а также помощи через санкции от Европы.
"Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации Соединённых Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", — резюмировал Арестович.
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