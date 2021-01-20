В Киеве уточнили, кто может примирить Украину и Россию за один день

Для России и Украины, отношения которых пока не самые лучшие, есть шанс на быстрое примирение: хватит всего одного дня.

По мнению советника по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексея Арестовича, принять и реализовать такое решение может лишь один человек.

"Я чётко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках", — сообщил Арестович для "Украины 24".

Также политик отметил: в скором времени стоит ждать "нового давления" от американской администрации, а также помощи через санкции от Европы.