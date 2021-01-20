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Армия Украины провалила задание по переходу на стандарты НАТО

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит о том, что страна "вот-вот" вступит в НАТО. И даже широко анонсировал кампания "по ускоренному переводу ВС Украины на стандарты военного альянса".

Армия Украины провалила задание по переходу на стандарты НАТО

На деле же модернизация затронула мизерное количество подразделений. Да и то только тех, которые участвуют в спецоперациях за рубежом в рамках миссий НАТО.

Почему желанное членство никак не может состояться? Об этом в эфире YouTube-канала "Ukrlife" рассказал Игорь Козий, украинский военный эксперт.

По его словам, главная проблема в "языковом барьере". Оказалось, что "английский язык не способны выучить ни рядовые, ни генералы".

"Вы можете себе представить начальника генерального штаба, разговаривающего на английском языке? После того, как ваш покорный слуга первый раз попробовал бывшего министра обороны Шкидченко усадить за парту…

Потом после этого я не видел ни одного понимающего английский язык".

Причиной того, что "сдвиги" никак не начнутся, Козий назвал войну на Донбассе:

"Война обычно ускоряет процессы модернизации армии, а у нас что вышло? Война (в Донбассе) наоборот законсервировала все позитивные процессы", — удивляется Козий.

То есть несмотря на то, что Столтенберг ещё в 2019 году твёрдо пообещал Украине членство в НАТО, воз, как говорится, и ныне там.

Автор: Ольга Лебедева
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