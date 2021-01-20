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Трамп рассекретил документы расследования вмешательства РФ в выборы

Мир

За несколько часов до ухода с поста президента США Дональд Трамп распорядился рассекретить папку с документами, связанными с операцией ФБР "Crossfire Hurricane" — о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Трамп рассекретил документы расследования вмешательства РФ в выборы

Согласно президентскому меморандуму, Трамп, который убежден, что демократы пытались использовать расследование, чтобы свергнуть его, решил, что материалы "должны быть рассекречены в максимально возможной степени", несмотря на настойчивые возражения ФБР.

Уходящий президент разрешил некоторые материалы оставить засекреченными, как того требует суд по надзору за внешней разведкой, в то же время приняв некоторые исправления, предложенные ФБР, чтобы разрешить публичное раскрытие документов.

Когда именно документы будут показаны миру, пока неизвестно.

Напомним, в 2016 и 2017 годах ФБР проводило следствие против Дональда Трампа — агенты бюро искали его связи в бытность кандидатом в президенты с Россией, чтобы подтвердить предполагаемый сговор, который имел целью привести его к власти.

Позже специальный прокурор Роберт Мюллер продолжил это расследование, которое завершилось в 2019 году без каких-либо доказательств предполагаемого сговора. С самого начала Россия категорически отрицала любое вмешательство в выборы в США.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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