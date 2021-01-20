12 нацгвардейцев США заподозрены в "экстремистских связях"

12 из 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии, которым поручено обеспечивать безопасность церемонии инаугурации избранного президента Джо Байдена, были отстранены за связи с "правыми экстремистскими элементами".

Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на собственные источники.

"12 военнослужащих были отстранены от службы после того, как были обнаружены предполагаемые связи с правыми группировками ополченцев или экстремистские материалы, которыми они делились в интернете", — цитирует издание слова "двух военных и разведывательных источников".

Однако, по словам исполняющего обязанности министра обороны Криса Миллера, процесс проверки Пентагоном не обнаружил никаких доказательств какой-либо" инсайдерской угрозы " для церемонии Байдена по состоянию на понедельник, и анонимные официальные лица подтвердили, что ни один из снятых с "боевого дежурства" солдат Национальной гвардии не представлял угрозы для Байдена.

ФБР было поручено провести "проверку имен " членов Национальной гвардии в дополнение к проверке Пентагоном.

Начальник Национальной гвардии Дэниел Хокансон подтвердил, что 12 военнослужащих были отправлены домой, но заявил, что только двое были отозваны за "неподобающие комментарии или тексты, связанные с инаугурацией".

Остальные десять, по его словам, были сняты за "обязательства по обеспечению безопасности", связанные с возможной предыдущей преступной деятельностью.

Секретная служба разослала памятку всем 25 тысячам военнослужащих Национальной гвардии, задействованных в обеспечении безопасности церемонии инаугурации, напомнив им не делиться "местоположениями, фотографиями или описаниями в интернете относительно текущих операций или секретных объектов, которые они защищают".

Агентство отмечало, что произошел "всплеск" среди сотрудников Службы национальной гвардии, размещающих информацию в своих постах в интернете.

Напомним, безопасность церемонии, которая пройдёт сегодня, была усилена после штурма Капитолия 6 января, который закончился гибелью 5 человек, .