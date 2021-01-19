Сенатор США: белый мужчина - потенциальный заговорщик против Байдена

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер опроверг опасения о внутреннем заговоре Нацгвардии с целью сорвать инаугурацию Джо Байдена.

Он заявил, что "тысячи военнослужащих Национальной гвардии, дислоцированных вокруг столицы США, не представляют инсайдерской угрозы".

Миллер сообщил, что проведённая ФБР проверка "лишний раз подтвердила, что нет никаких признаков угрозы безопасности со стороны военных, охраняющих порядок в Вашингтоне".

С чего вдруг проверяли военных

Ранее конгрессмен-демократ от штата Теннесси Стив Коэн, рассказал CNN, что до "75% личного состава в войсках, расквартированных в столице, может захотеть что-то сделать в течение инаугурации Байдена в среду, сославшись на то, что избранный президент заработал меньше голосов военных, чем Трамп:

"Национальная гвардия состоит на 90% с лишним из мужчин, и тот факт, что только около 20% белых мужчин проголосовали за Байдена, является достаточным основанием для подозрения в инакомыслии среди военнослужащих, развернутых в Вашингтоне", — сказал Коэн, выступая в эфире CNN.

То есть, Стив Коэн считает, что пол и цвет кожи солдат являются достаточным доказательством, чтобы подозревать их в подготовке "восстания".