100 доносов за 3 дня: украинцы сдают тех, кто обслуживает их не на мове

После введения 16 января запрета на использование русского языка в сфере обслуживания из разных регионов Украины уполномоченный "по правам украинского языка" Тарас Креминь получил сто жалоб.

Об этом он сам рассказал в эфире украинского телевидения.

По словам Креминя, доносы в основном касались отсутствия украиноязычных версий сайтов торговых сетей, а также того, что информационные стенды и ценники в магазинах на русском языке.

"Особенно отрадно, что четыре жалобы пришли из Одессы, которая считается русскоязычной", — поделился языковой омбудсмен.

Напомним, с 16 января в Незалежной работникам сферы обслуживания запрещено использовать русский язык. Если клиент сам не попросит перейти на него с мовы.