После введения 16 января запрета на использование русского языка в сфере обслуживания из разных регионов Украины уполномоченный "по правам украинского языка" Тарас Креминь получил сто жалоб.
Об этом он сам рассказал в эфире украинского телевидения.
По словам Креминя, доносы в основном касались отсутствия украиноязычных версий сайтов торговых сетей, а также того, что информационные стенды и ценники в магазинах на русском языке.
"Особенно отрадно, что четыре жалобы пришли из Одессы, которая считается русскоязычной", — поделился языковой омбудсмен.
Напомним, с 16 января в Незалежной работникам сферы обслуживания запрещено использовать русский язык. Если клиент сам не попросит перейти на него с мовы.
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