Правительство Украины издано указ, согласно которому с 16 января работникам сферы обслуживания запрещается общаться с клиентами на русском языке. При обслуживании посетителей они обязаны разговаривать на украинском языке.
Это касается сотрудников кафе, ресторанов, спортивных клубов, супермаркетов, салонов красоты и других заведений.
"Секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые меры контроля относительно нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф", — сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.