Украинской сфере обслуживания запретили использовать русский язык

Правительство Украины издано указ, согласно которому с 16 января работникам сферы обслуживания запрещается общаться с клиентами на русском языке. При обслуживании посетителей они обязаны разговаривать на украинском языке.

Это касается сотрудников кафе, ресторанов, спортивных клубов, супермаркетов, салонов красоты и других заведений.