Глава МИД Франции надеется на перерыв в "торговой войне" с США

Приход к власти Джо Байдена может означать если не прекращение, то хотя бы "заморозку" давней "торговой войны" Штатов с Европой в целом и Францией в частности. Таким мнением поделился сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Общаясь с журналистами Le Journal du Dimanche, Ле Дриан подчеркнул: Байдену стоит найти способ остановить спор, потому что на текущий момент ситуация мешает всем.

"Проблема, которая отравляет всем жизнь, — рост цен и налогов на сталь, цифровые технологии, [части для самолётов] и многое другое. Сложная ситуация возникла и в винодельческой отрасли", — прокомментировал Ле Дриан текущий расклад.

С Байденом, уверен эксперт, может получиться "найти метод", который стал бы шагом вперёд и помог бы разрешить спорные моменты.

Напомним, что торговая напряжённость между ЕС и США возникла из-за стратегии Трампа "Америка прежде всего", в рамках которой он старался защитить американских производителей путём повышения пошлин и налогов на зарубежные продукты.

Также, по данным Politico, в понедельник администрация президента объявила о новых пошлинах (в частности, на запчасти для самолётов) из Франции и Германии.