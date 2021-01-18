Невидимая рука Штатов: чего Украина ждёт от Байдена

"Джо Байден знает Украину и наш менталитет лучше, чем Дональд Трамп", — заявил Владимир Зеленский. И это, по его мнению, должно помочь урегулировать конфликт в Донбассе, разумеется, по разработанному в Киеве плану.

Какие ещё (пока, может быть, не слишком очевидные) выгоды может получить Киев от назначения Байдена? Своё мнение журналистам "Правды. Ру" высказал Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

"Поддержка дяди Джо": финансы, рынки, НАТО

Эксперт отмечает: высказывания такого рода направлены на восстановление добрых позитивных отношений с новой администрацией США.

Одной из особенностей "американской поддержки" новой администрации Штатов для Украины может стать обильное финансирование и помощь в переносе бизнеса на свои территории.

Дело в том, что Байден представляет транснациональные финансовые элиты, то есть в перспективе Украина, возможно, рассчитывает и на получение упрощенного доступа к американским рынкам.

"Украина также рассчитывает на более активную позицию американского руководства в отношении интеграции Украины в НАТО, прежде всего, и во вторую очередь — в Европейский союз", — дополняет Бортник.

Нельзя исключать и интерес Киева к технологиям Штатов, резюмирует эксперт.

Так что возможных выгод действительно много — посмотрим, как Киев сумеет их "обыграть".