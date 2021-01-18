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Невидимая рука Штатов: чего Украина ждёт от Байдена

Мир

"Джо Байден знает Украину и наш менталитет лучше, чем Дональд Трамп", — заявил Владимир Зеленский. И это, по его мнению, должно помочь урегулировать конфликт в Донбассе, разумеется, по разработанному в Киеве плану.

Невидимая рука Штатов: чего Украина ждёт от Байдена

Какие ещё (пока, может быть, не слишком очевидные) выгоды может получить Киев от назначения Байдена? Своё мнение журналистам "Правды. Ру" высказал Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

"Поддержка дяди Джо": финансы, рынки, НАТО

Эксперт отмечает: высказывания такого рода направлены на восстановление добрых позитивных отношений с новой администрацией США.

Одной из особенностей "американской поддержки" новой администрации Штатов для Украины может стать обильное финансирование и помощь в переносе бизнеса на свои территории.

Дело в том, что Байден представляет транснациональные финансовые элиты, то есть в перспективе Украина, возможно, рассчитывает и на получение упрощенного доступа к американским рынкам.

"Украина также рассчитывает на более активную позицию американского руководства в отношении интеграции Украины в НАТО, прежде всего, и во вторую очередь — в Европейский союз", — дополняет Бортник.

Нельзя исключать и интерес Киева к технологиям Штатов, резюмирует эксперт.

Так что возможных выгод действительно много — посмотрим, как Киев сумеет их "обыграть".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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