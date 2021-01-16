Зеленский наивно надеется на Байдена. Ничего не выйдет

"Джо Байден знает Украину и наш менталитет лучше, чем Дональд Трамп", — заявил Владимир Зеленский. И это, по его мнению, должно помочь урегулировать конфликт в Донбассе — разумеется, по разработанному в Киеве плану. Но нужна ли вообще Байдену (точнее, его команде — он сам вряд ли полноценно дееспособен) нормализация ситуации в Донбассе? Попробуем разобраться.

Байдену запускают импичмент в день инаугурации, вслед за Трампом

"Администрация Байдена-Харрис будет заботиться, чтобы Украина получила необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие. И призовёт Киев провести необходимые жизненно важные реформы", — было опубликовано на сайте предвыборной кампании кандидатской пары от демократов. "Мы призываем Россию прекратить оказывать поддержку прячущимся за масками людям в форме без опознавательных знаков, которые сеют беспорядки на востоке Украины", — отдельно заявил будущий 46-й президент США.

Напомню, что Байден, будучи во время "революции достоинства" вице-президентом в администрации Барака Обамы, курировал украинское направление. Именно его подчинённая Виктория Нуланд раздавала гамбургеры и печеньки "патриотам" на Майдане и совместно с послом США Джеффри Пайеттом определяла кандидатуры будущей колониальной администрации.

Сам Байден регулярно звонил Виктору Януковичу и призывал его к сдержанности по отношению к "мирным" протестующим и убрать из центра Киева "Беркут" и спецназ. К сожалению, трусливый и недальновидный президент Украины подчинился этому преступному давлению. Печальный результат, как говорится, налицо.

Добившись незаконной смены власти, Biden&Co активно занялись переформатированием внутренней и внешней политики Украины. В частности, в декабре 2015-го хозяин толкал речь в Верховной раде, сидя во главе стола. Были розданы "ценные указания", обязательные к исполнению.

Среди приказов были такие:

объявить амнистию в Донбассе;

внести поправки в Конституцию, включив в неё децентрализацию (по примеру американского федерализма);

реформировать судебную систему и генпрокуратуру;

продолжить сотрудничество с МВФ и выполнять их требования.

Но, как видим, выполнено только последнее поручение. Интересно будет посмотреть, как теперь big boss "отшлёпает" или "поставит в угол" непослушных подчинённых.

А Байден умеет добиваться поставленных перед собой целей. Достаточно вспомнить историю с генпрокурором Украины Виктором Шокиным, который проводил расследование коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына-наркомана тогдашнего вице-президента. Шокин практически доказал, что сынок, ничего не делая, получает огромную зарплату в украинской нефтегазовой компании, что фактически является взяткой для папаши. И Байден, шантажируя подопечного президента Петра Порошенко, добился увольнения настырного и строптивого генпрокурора.

Но ведь обнаруженные факты уже были задокументированы! Их безуспешно пытался получить Дональд Трамп, командировав в Киев своего адвоката Рудольфа Джулиани. Однако Владимир Зеленский всячески уклонялся от помощи в этом своему американскому коллеге. Впрочем юристу, видимо, всё же удалось что-то накопать, и теперь именно это и намерен напоследок опубликовать Трамп. И тогда попытка импичмента Байдена сразу после вступления в должность может стать вполне реальной…

Что касается американо-украинских отношений, то как они будут развиваться и в чём именно будет заключаться это развитие, только время покажет. Точно так же пока возможно лишь прогнозировать политику Вашингтона на ближайшее время. Исходя из этого, делать какие-либо прогнозы аналитик KyivStratPro Алексей Бебель считает преждевременным.

Президент Украины должен возлагать надежды на себя и на свою страну, а не надеяться, что заграница нам поможет! Это очень не профессионально и откровенно глупо. Тем более, что только слепому непонятно, что за океаном думают только о своих интересах и вопросы нашей Украины для них второстепенны, констатирует политолог Алексей Вороненко. Равно как и преследование их ставленником наших бизнесменов — таких как Александр Онищенко и Олег Бахматюк. Но случай именно с Онищенко является показательным — как брать под контроль газовый бизнес и после этого поднимать тарифы, чем ставить украинцев на грань вымирания. Поэтому Зеленскому пора бы давно усвоить — заграница нам не поможет!

Думается всех тех на Украине, кто заранее восхищён Джо Байденом, ждёт неизбежное разочарование, уверен политик Александр Голуб.

"Во-первых, Украина из-за обвинений в коррупционных действиях сына Байдена (о которых никто не забыл) для нового президента токсична сама по себе. Во-вторых, задача США как раз состоит в том, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию у границ с Россией. А конфронтация не ведёт ни к миру, ни к взаимопониманию. В-третьих, Украина и без того управляется в ручном режиме из американского посольства — какой смысл американцам менять приоритеты, если элиты и так демонстрируют полное послушание? А у самого Зеленского другая важная проблема — самому досидеть до конца срока в президентском кресле. Для этого ему придётся доказать новой вашингтонской администрации, что он будет лоялен им не менее, чем Порошенко. И такие приоритеты более чем устраивают Вашингтон", — резюмирует Голуб.

Нынешняя украинская власть активно теряет свою субъектность: практически все важные решения она не в силах принять, не посоветовавшись с американским посольством, с МВФ или послами G7. Фактически страна находится под внешним управлением, возмущён аналитик Фонда "Украинская политика" Алексей Фещенко.

"Новый президент США, по большому счёту, как и Трамп, будет использовать Украину как политический и экономический инструмент. Стоит отметить, что Байден — представитель демократической партии, которая ставит в основу идеи глобализма и тотального влияния Штатов на всей планете. Напомню, что большинство войн с участием США в ХХ веке начинали именно демократы: именно при них Вашингтон вступал в самые долгие и кровавые вооружённые конфликты. Поэтому ожидать какого-то чуда от "голубей мира" в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится", — пессимистично настроен политический эксперт.

Важно отметить и физические возможности Байдена: новоизбранному президенту 78 лет, и это довольно значительно сказывается на его дееспособности, отмечает аналитик. Исходя из этого, можно утверждать, что человеком, который будет "решать вопросы" в Белом доме, будет вице-президент Камала Харрис. А это, в свою очередь, усилит левые идеи в повестке дня вашингтонского истеблишмента, что приведёт к ещё одному расколу в обществе, который наложит свой оттенок на весь мир.

"На Украине продолжится сотрудничество с МВФ, антикоррупционные органы будут усиливать свои политические позиции, а грантовые организации, представители так называемой группы "соросят", будут давить на офис президента, лоббировать свои интересы и принимать выгодные для метрополии решения. Справедливости ради, можно отметить попытки Украины наладить альтернативные партнёрские отношения с Британией и Турцией, что иллюстрирует первые шаги в поиске международной дипломатической многовекторности. Если в дальнейшем украинская власть сможет наладить стратегическое сотрудничество с разными странами, содействовать взаимовыгодным экономическим проектам, то в стране появится импульс к формированию многонационального диалога без посторонней "помощи" от внешних кураторов. Но пока данная перспектива весьма туманна", — разочарован Фещенко.

Команде Байдена на руку наличие горячей точки на границе РФ, и её сохранение обеспечивают американские марионетки в украинской власти. Так что новый хозяин Белого дома, скорее всего, продолжит курс, который он проводил с 2014-го, будучи вице-президентом. Поэтому не стоит ожидать изменений по ситуации в Донбассе, равно как и в остальной внутренней и внешней политике Киева.

Возможно также, что будет восстановлена должность специального посланника госдепа по Украине, чтобы активнее вмешиваться в ситуацию с Минскими соглашениями. Но надежда Зеленского, что Байден будет более заинтересован в сотрудничестве с руководством Украины (как это было при Порошенко), нежели Трамп, вряд ли оправдается. И тогда "свадебный президент" окажется в роли пушкинской старухи с разбитым корытом.