В деле о пропаже ноутбука Пелоси нашли "русский след"

Представители ФБР проверят информацию о женщине, которая могла украсть из Капитолия ноутбук спикера Нэнси Пелоси с целью продать его России. Данные приводит Politico.

Как пишут журналисты, в деле уже есть улики: письменные показания, в которых описывается преступление Райли Джун Уильямс. Проживающая в Пенсильвании Уильямс также оказалась в объективах камер в ходе беспорядков в Капитолии, а затем, по данным её матери, сбежала из дома.

"Согласно местным сотрудникам правоохранительных органов, мать подозреваемой сообщила: дочь упаковала сумку и ушла, сказав ей, что "отлучится на несколько недель". У матери нет никакой информации о предполагаемом пункте назначения", — пишут в Politico.

Свидетель, которого в ФБР пока не раскрывают, заявил: у него был доступ к видеоматериалам, на которых Уильямс выносит портативный компьютер или жёсткий диск из кабинета Пелоси.