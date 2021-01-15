Захарова ответила на обвинения Штатов в атаках "русских хакеров"

Обвинения России и "русских хакеров", которые, по мнению Вашингтона, регулярно атакуют американские сети, можно назвать рутиной. Представителям США стоит перестать бросаться обвинениями и вспомнить об официальных каналах взаимодействия и обмена информацией.

Комментируя недовольство Вашингтона "русскими хакерами", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: объяснения американцев ничем не подкреплены.

"Регулярно появляющиеся в США заявления об атаках хакеров, вероятно, как они объясняют, российского происхождения, на государственные, негосударственные информационные ресурсы США уже приобрели рутинный характер. Для урегулирования конкретных претензий призываем американских коллег не бросаться необоснованными обвинениями, ложными обвинениями, пользоваться официальными каналами обмена информацией", — сообщила Захарова.

Напомним, что прошлая неделя прошла под знаком обсуждения отчёта, представленного CISA (американское агентство, занимающееся кибербезопасностью). В нём как "виновник торжества" упоминалась Россия, среди жертв оказались госучреждения США.