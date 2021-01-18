ФБР ищет, кто направил сторонникам Трампа крупный транш в биткоинах

ФБР расследует версию о том, что "некое" иностранное правительство финансировало беспорядки в Капитолии.

А американские СМИ уже уверенно "намекают": во всём виноват Кремль.

По данным ИТАР-ТАСС, очередную руку Москвы в событиях 6 января в Вашингтоне рассмотрели журналисты канала NBC.

В новостном выпуске в воскресенье со ссылкой на анонимные источники сообщалось, что ФБР

"расследует, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные лица финансовую поддержку толпе сторонников Трампа, штурмовавшей здание Законодательного собрания США после того, как Yahoo News опубликовал данные о том, что выплаты $500 тысяч в Bitcoin были отправлены неким французом, сразу после этого покончившим с собой, на 22 отдельных адреса, причем почти половина из них досталась Нику Фуэнтесу - американскому националисту и ярому стороннику Дональда Трампа".

И хотя сам Фуэнтес, которого "видели в толпе" 6 января, категорически отрицает своё участие в беспорядках, NBC уверен, что деньги ему переводили "русские, иранские, и китайские субъекты, которые воспользовались ЭТОЙ возможностью, чтобы устроить беспорядки на фоне переходного периода в США."

"Конечно, это должна была быть Россия, которая спонсировала беспорядки через не отслеживаемую криптографию, излюбленный способ оплаты наркоторговцев, киллеров и иностранных вмешательств. А сообщение о самоубийстве француза, который якобы отправлял пожертвования, выглядит очень подозрительно", — примерно так комментируют новость американцы в Твиттер.

Кстати, версию NBC опровергает французская газета "20 минут", которая провела собственное расследование обстоятельств, при которых был совершён указанный биткойн-платёж.