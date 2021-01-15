Эрдоган: нам не нужно разрешение из Вашингтона для покупки С-400

Переговоры с Россией по поставкам дополнительных комплексов С-400 будут продолжены, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Политик отметил, что данный вопрос не требует "ни от кого и никаких разрешений".

Эрдоган выступил с сообщением по С-400 в рамках общения с журналистами. Трансляцию вёл в том числе Twitter политика.

"Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений", — решил прояснить вопрос Эрдоган.

Он отметил, что уже к концу января состоятся новые переговоры с Россией, и в числе прочих тем он обязательно поднимет вопрос С-400. Вопросы, которые возникли у США, можно обсудить с новым президентом и его командой, но ситуации, в которой нужно будет "разрешение", не случится.