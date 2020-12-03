"Не угрожая санкциями": МИД Турции о диалоге с США по С-400

В Анкаре ждут от новой американской администрации разумного и взвешенного подхода к вопросу о размещении С-400, сообщают СМИ страны.

О ситуации рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова с форума "Средиземноморские диалоги" и цитируют СМИ. Политик подчеркнул: при Трампе у Анкары и Вашингтона был "хороший диалог", который не мешало бы продолжить.

"Ситуация с С-400 возникла при предыдущей администрации (Барака Обамы). Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп вели хороший и откровенный диалог, обсуждали все проблемы. Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 с привлечением НАТО, но они отказались от нашего предложения", — напомнил Чавушоглу.

Важно, чтобы новая администрация была готова к диалогу, в котором не будут звучать очередные угрозы санкциями, высказался политик.

Напомним, ранее президент Турции сообщил: отказываться от комплексов в стране не собираются, и никакие попытки давления этого не изменят.