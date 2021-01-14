Киргизия выбрала президента: война кланов завершена?

Результаты выборов президента Киргизии в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсудил с одним из участников президентской гонки Женишбеком Байгуттиевым.

Выиграла ли Россия от выборов президента Киргизии?

Президентом Киргизии на состоявшихся в минувшее воскресенье, 10 января, досрочных выборах главы государства избран Садыр Жапаров. Досрочные выборы президента Киргизии стали следствием волны протестов, прокатившихся осенью по республике. Протестующие выражали своё несогласие с результатами парламентских выборов.

Итогом волнений стал уход в отставку премьера, спикера парламента и президента Сооронбая Жээнбекова. Исполняющим его обязанности стал один из лидеров протестов Садыр Жапаров. В ноябре он сложил полномочия, чтобы принять участие в выборах.

В президентской гонке участвовали 17 человек. Для победы в первом туре лидер гонки должен набрать более 50% голосов. Порог явки на выборах отсутствовал.

Некоторые из проигравших политиков отказались признавать итоги голосования. При этом Жапаров назвал Россию стратегическим партнёром и главным союзником Киргизии. Впрочем одинаково дружелюбное отношение к России демонстрировали и другие кандидаты.

Не грозит ли Киргизии новая волна протестов и продолжение внутриполитической нестабильности? Чем внутренняя и внешняя политика Жапарова будет отличаться от действий его предшественников Жээнбекова и Атамбаева и интересы каких кланов представляет Жапаров? Почему Россия закрывает глаза на неконституционную смену власти в Киргизии и на пользу ли это Киргизии? Может ли Киргизия оказаться в антироссийском лагере и при каких условиях?

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