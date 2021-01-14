Результаты выборов президента Киргизии в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсудил с одним из участников президентской гонки Женишбеком Байгуттиевым.
Президентом Киргизии на состоявшихся в минувшее воскресенье, 10 января, досрочных выборах главы государства избран Садыр Жапаров. Досрочные выборы президента Киргизии стали следствием волны протестов, прокатившихся осенью по республике. Протестующие выражали своё несогласие с результатами парламентских выборов.
Итогом волнений стал уход в отставку премьера, спикера парламента и президента Сооронбая Жээнбекова. Исполняющим его обязанности стал один из лидеров протестов Садыр Жапаров. В ноябре он сложил полномочия, чтобы принять участие в выборах.
В президентской гонке участвовали 17 человек. Для победы в первом туре лидер гонки должен набрать более 50% голосов. Порог явки на выборах отсутствовал.
Некоторые из проигравших политиков отказались признавать итоги голосования. При этом Жапаров назвал Россию стратегическим партнёром и главным союзником Киргизии. Впрочем одинаково дружелюбное отношение к России демонстрировали и другие кандидаты.
Не грозит ли Киргизии новая волна протестов и продолжение внутриполитической нестабильности? Чем внутренняя и внешняя политика Жапарова будет отличаться от действий его предшественников Жээнбекова и Атамбаева и интересы каких кланов представляет Жапаров? Почему Россия закрывает глаза на неконституционную смену власти в Киргизии и на пользу ли это Киргизии? Может ли Киргизия оказаться в антироссийском лагере и при каких условиях?
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.