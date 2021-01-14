Белый дом отверг идею Трампа о помощи пожилым американцам

Идея Дональда Трампа, которую он озвучил ещё перед выборами, окончательно отвергнута Белым домом. Речь идёт о дисконтных картах на 200 долларов, которые можно использовать в медучреждениях страны.

Напомним, Трамп 24 сентября обещал предоставить пожилым американцам дисконтные карты, которые позволили бы сэкономить 200 долларов на медицинских услугах. Но, как оказалось, проект сначала отложили, а потом и вовсе отменили.

"Нужно много времени, чтобы собрать подписи, распечатать карточки и доставить их по адресам", — приводит Politico слова чиновников Белого дома.

По данным экспертов, таким шагом Трамп хотел завоевать доверие пожилых американцев (старше 65 лет), которые, впрочем, остались "верны" Байдену.

Идея обошлась бы бюджету в 7,9 млрд долларов, но (к счастью или к несчастью) почти мгновенно натолкнулась на юридические и логистические препятствия.

Главный юрист Министерства здравоохранения США ранее представил документ, в котором указал: план Трампа может нарушить закон. Средства налогоплательщиков пошли бы на финансирование идеи незадолго до дня открытия голосования, что могло оказаться неприемлемым для контролирующих органов. Специалист рекомендовал уточнить момент в Министерстве юстиции.