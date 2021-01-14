Ещё одна социальная сеть заблокировала Трампа: "травля" продолжается

Администрация платформы Snapchat навсегда запретила президенту Дональду Трампу доступ, объяснив это "интересами общественной безопасности".

Данные передаёт Politico: ранее аккаунт Трампа на платформе был "заморожен", а теперь его лишили доступа навсегда. Напомним, что ключевая особенность Snapchat — обмен сообщениями, которые доступны лишь на определённый промежуток времени, а затем удаляются.

"В интересах общественной безопасности и с пониманием того, что он [Трамп] пытался распространять дезинформацию, подстрекательства к насилию и вообще разговаривать на "языке вражды", мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт", — отметил представитель Snapchat.

Также ранее в Snapchat ограничили доступ Трампа к "дочерней" платформе Discover — случилось это в июне 2020 года. Кроме того, президент не может зайти в свой Twitter, поскольку аккаунт навсегда «заморожен», а YouTube «выписали» Трампу семидневный «блок».