Кулеба объяснил, зачем на Украину приезжает глава МИД Венгрии

Грядущий визит главы МИД Венгрии, запланированный на конец января, решил прокомментировать глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Политик уверен, что его коллега приедет "мириться".

Кулеба обрисовал ситуацию для издания "Европейская правда". Он подчеркнул: разногласия случаются и после них приходится мириться.

"Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем", — отметил Кулеба.

Политик добавил, что встреча пройдёт в закрытом формате, без больших заседаний представителей обеих стран. И, конечно же, Венгрия остаётся для Украины как соседом, так и партнёром, уверен Кулеба.

Напомним, что страны всё ещё не могут урегулировать вопрос Закарпатья: население региона желает "стать частью Венгрии", на что Киев отвечает в довольно жёсткой манере.