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Автор Любовь Степушова

Венгры Закарпаться захотели самоопределиться

Мир » Бывший СССР » Украина

После выборов в местные органы власти на Украине осмелели венгры Закарпатья, они не скрывают, что хотят быть частью Венгрии. Киев отвечает репрессиями.

Началось! - в Закарпатье депутаты после присяги вместо украинского поют гимн Венгрии

Власти Сюртовской ОТГ на Украине присягнули Будапешту

В День достоинства и свободы Украины, вновь избранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной громады (ОТГ) в Закарпатской области, на своём первом заседании спели гимн Венгрии, что означает, что они присягнули на верность не Киеву, а Будапешту.

Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили местные СМИ в Facebook и обнародовали соответствующее видео.

Параллельно на сайте СБУ появилось сообщение, что были проведены обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье, председателя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича, а также в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе фонда "Эгана Эде" и здании венгерского института в Береговом. Обнаружен "ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье", говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что досудебное следствие также "исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими общественными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены".

Будапешт протестует и угрожает непринятием в НАТО

Будапешт отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook обнародовал видеообращение под названием "Мы защитим закарпатских венгров на всех международных форумах", в котором заявил о недопустимости действий СБУ.

"Недопустимо, что страна, которая якобы стремится к евроатлантической и трансатлантической интеграции постоянно запугивает и оказывает давление на национальное меньшинство, которое относится к одной из стран-членов НАТО", — сказал министр.

Насильственная украинизация ведёт к распаду Украины

Как сказала "Правде. Ру" народный депутат Украины второго и третьего созывов, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко политика насильственной украинизции вызвала протест венгров, проживающих в Закарпатье.

Идет реальный процесс отторжения населенных венграми областей от Украины под руководством созданной по этническому признаку Партии угорцев (венгров), и они (венгры) даже не скрывают, что они хотят быть вместе с Венгрией, отметила экс-депутат.

По её словам, в Закарпатье есть районы, население которых "хочет в Румынию", и не говорит по-украински.

"То есть, великая Венгрия, великая Румыния спят и видят районы Закарпатья присоединить к себе. И служба безопасности Украины пытается такими методами — методами запугивания, методами обысков, открытия уголовных дел эти процессы остановить", — сказала Наталья Витренко.

Она уверена, что репрессивными методами стремление нации к воссоединению не остановить, нужно отменять насильственную украиницацию.

"Взаимное желание к объединению у Венгрии и у украинских венгров трудно остановить. Чтобы сохранить целостность Украины, нужно менять внутреннюю политику страны, нужно прекращать насильственную украинизацию, давать статус на государственном уровне языка межнационального общения — русского языка, и защищать языки национальных меньшинств", — уверена политик.

А пока в сети распространяется видео, где человек в маске вещает на фоне дорожной таблички с надписью Берегово.

"Мы знаем каждого, кто получил венгерский паспорт или получает гранты от мадьяр. Помните мы придём к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живёте, где работаете и, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии, иначе мы придём за вами и вашими детьми", — говорит он.

Киев не пугает запрет Венгрии на вступление в НАТО

С точки зрения Натальи Витренко, угрозы Будапешта не пустить Украину в НАТО из-за политики подавления венгров не очень действенны, "потому что Киев записал путь в НАТО в Конституцию".

По её словам, Украина переходит на стандарты НАТО, проводит с НАТО регулярно учения, натовские специалисты работают постоянно в Вооруженных силах Украины. Это удобная позиция, так как позволяет и дальше не прекращать войну на юго-востоке. С учётом того, что это антинародная политика, " сепаратизм будет нарастать", уверена Наталья Витренко.

"Сепаратизм будет нарастать, потому что это протест людей против ущемления их прав. Право на родной язык, на родную культуру — это очень важное право человека, это фактор его смысла жизни. А власть Украины будет все жестче и жестче подавлять сепаратизм, чтобы удержать страну в нынешних границах. Иначе Украина может разлететься на части, потерять полностью государственность", — сделала вывод Наталья Витренко.

Партия венгров Украины, поддержку которой не скрывал официальный Будапешт, получила около 40% голосов на недавних выборах в Береговский городской совет Закарпатской области. Из 34 депутатских мандатов Партия венгров Украины получила 13, или более 38% общего числа. На втором месте оказалась Демократическая партия венгров Украины с восемью мандатами. Правящая на Украине партия "Слуга народа" в горсовете Берегово будет иметь четыре своих депутата, по три представителя — "Европейская солидарность" Петра Порошенко, партии "Команда Андрея Балоги" и "Родное Закарпатье".

На выборах главы администрации города Берегово Украины, согласно информации ЦИК, также победил кандидат, поддерживаемый Венгрией, — действующий мэр, самовыдвиженец Золтан Бабяк. Ему удалось выиграть выборы сразу в первом туре, набрав почти 76,5% голосов.

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Темы венгрия украина закарпатье петер сийярто наталья витренко
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