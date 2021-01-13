Интересные данные показал свежий опрос, организованный специалистами Morning Consult в США. Виртуальный рейтинг Трампа в случае его выдвижения на выборы 2024 года успел упасть на 13%.
В Morning Consult задавали простой вопрос: поддержали бы опрашиваемые Трампа в 2024 и проголосовали бы за него, если бы он стал кандидатом в президенты. Материал с итогами приводит издание Politico.
Опрос проводится регулярно, так что можно сравнить данные:
Самая интересная деталь: опрос проводился среди республиканцев, то есть среди основной аудитории Трампа.
"Роль Трампа в разжигании восстания на прошлой неделе негативно сказывается на его будущих политических перспективах, даже в его собственной партии", — уверен Кайл Дропп, соучредитель и президент Morning Consult.
Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс".