Назад в будущее: рейтинг Трампа на выборах-2024 уже упал

Интересные данные показал свежий опрос, организованный специалистами Morning Consult в США. Виртуальный рейтинг Трампа в случае его выдвижения на выборы 2024 года успел упасть на 13%.

В Morning Consult задавали простой вопрос: поддержали бы опрашиваемые Трампа в 2024 и проголосовали бы за него, если бы он стал кандидатом в президенты. Материал с итогами приводит издание Politico.

Опрос проводится регулярно, так что можно сравнить данные:

в ноябре 2020-го за Трампа проголосовали бы 53% опрошенных;

в январе 2021 (после беспорядков в Капитолии) — 40%.

Самая интересная деталь: опрос проводился среди республиканцев, то есть среди основной аудитории Трампа.