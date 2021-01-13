В Конгрессе США поставили металлодетекторы. Республиканцы в ярости

Установленные в качестве меры безопасности металлодетекторы вызвали бурное негодование членов американского Конгресса. Как передаёт The Hill, некоторые конгрессмены называли идею неприличными словами, а некоторые — удивлялись "одностороннему" решению.

Как оказалось, металлодетекторы поставили по инициативе демократов, расположив их перед дверями в зал, в котором заседает Палата представителей. Республиканцев "забыли" — с ними никто не консультировался.

"Вы лишаете ценных ресурсов [те направления деятельности], на которые они должны быть направлены, и вы, парни, сделали это без каких-либо консультаций с [республиканским] меньшинством", — на повышенных тонах заявил Стени Хойер, лидер демократического большинства в Палате представителей.

Также в The Hill уточняют: неприличным словом идею охарактеризовал республиканец Родни Дэвис, представитель штата Иллинойс.