Возле посольства Армении в Москве собрались противники премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они требуют от политика уйти в отставку.
В мероприятии участвуют несколько десятков человек. За ситуацией следят сотрудники полиции. Митинг проходит спокойно.
Напомним, Пашинян прибыл в Москву 11 января для участия в трёхсторонних переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.
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