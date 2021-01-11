В Москве начался митинг против Пашиняна

Возле посольства Армении в Москве собрались противники премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они требуют от политика уйти в отставку.

В мероприятии участвуют несколько десятков человек. За ситуацией следят сотрудники полиции. Митинг проходит спокойно.

Напомним, Пашинян прибыл в Москву 11 января для участия в трёхсторонних переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.