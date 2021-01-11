Пашиняна попытались не пустить в Москву

Сложностями обернулся готовящийся визит проезд премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. Полицейским пришлось защищать дорогу, по которой кортеж Пашиняна ехал в аэропорт.

Напомним, что визит Пашиняна в Москву связан с давно подготавливаемой трёхсторонней встречей лидеров Армении, Азербайджана и России. Однако в Армении положительно оценить задумку удалось далеко не всем, в результате чего некоторые жители страны решили блокировать дорогу к аэропорту.

По данным сайта para. tv, недовольны действиями Пашиняна представители районов, пострадавших от военных действий и последующего "мирного урегулирования". Протестующие вышли на акцию недалеко от аэропорта, в какой-то момент попытавшись перекрыть подъезд к нему. Известно, что полиции было выдвинуто требование пропустить колонну прямо к аэропорту, но стражи порядка отказались это сделать.

По уточнённым данным, кортеж премьер-министра успешно доехал до места назначения.