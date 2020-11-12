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Автор Любовь Степушова

Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?

В Армении спорят, кто проиграл войну: Пашинян, генералитет Армении или собственно Арцах. В этой ситуации, казалось бы, армянам Карабаха некуда податься.

Кто выиграл в Карабахе: Россия или Турция

Премьер кивает на армию, армия на премьера

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг в обращении к нации, что в случае отказа подписать заявление по Карабаху, его (Карабаха) 20-тысячная армия оказалась бы в окружении.

"Соглашение по Карабаху было подписано по рекомендации армии", — заявил он ранее в прямом эфире в Facebook.

Министерство обороны Армении и Генеральный штаб в совместном заявлении настаивают на обратном, что не армия Арцаха, а "армянская армия" "сражалась не только против вооруженных сил Азербайджана, имеющего военно-политическую поддержку Турции, но и нескольких тысяч террористов".

"Наша армия в таких условиях сделала все возможное и невозможное для противостояния противнику. Каждый солдат, офицер и генерал сделал максимум для защиты родины, без остатка посвятив себя этой борьбе и вписав в историю немало героических страниц", — отмечено в заявлении.

Также военные Армении настаивают, что "мы защищали и обязаны выполнять решения военно-политического руководства, которые были приняты на основании разностороннего анализа". То есть, кивают на Пашиняна.

В тоже время МО и Генштаб подчеркнули, что армяне обязаны восстановить потенциал армии и укрепить ее силу, сделав ее сверхбоеспособной и современной. Возникает вопрос, а что мешало это сделать раньше?

"Войну проиграл Арцах"

Как сказал "Правде.Ру" директор Института Кавказа Александр Искандерян, войну проиграла не Армения, а Арцах — Нагорно-Карабахская Республика, потому что силы были "несравнимы совершенно".

Была разница на порядок, а в некоторых видах вооружения — на порядки, в пользу Азербайджана, например, в беспилотниках, а также в живой силе, с учетом того, что в "Арцахе население было около 150 тысяч, а в Азербайджане реальное население где-то миллионов семь", отметил эксперт.

"Планирование операции, судя по всему, осуществляли турецкие специалисты. Были наемники из северной Сирии. Поэтому надо удивляться не тому, что произошло, а тому, как долго удалось продержаться. Война продлилась 1,5 месяца. И потом ситуация пришла к тому, что стало очень тяжело", — отметил Александр Искандерян.

Эксперт не исключает переворота в Армении на фоне тяжёлого политического кризиса.

"Всё возможно. Ситуация довольно турбулентная, в обществе фрустрация, шок я бы сказал. Протест поднимается со вчерашнего дня. Он уже принимает политические формы. Оппозиционные партии пытаются его возглавить", — сказал Александр Искандерян.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг журналистам, что если бы удалось договориться по Карабаху дипломатически раньше, то пять районов все равно отошли бы Баку, только мирно. Налицо позиция России — сами виноваты, надо было выполнять "Мадридские принципы".

Какой у Карабаха выход, когда Армении он не нужен, а в Азербайджан не хочет?

Востоковед Николай Вавилов, заметил в своём Телеграм-канале, что "не воюя, де факто Россия присоединила к себе новый субъект Федерации", имея ввиду Нагорный Карабах.

Об этом же говорит известный политик Николай Стариков.

По его словам, Российская Федерация, будучи правопреемницей Российской империи (о чём теперь говорится в Конституции), могла бы включить Карабах в свой состав на основании Гюлистанского договора 1813 года между Российской империей и Персией, по которому значительная часть Закавказья отошла к России.

Об этом же заявляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Три варианта. Первое — включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации. Тогда Ереван будет доволен и Баку, как компромиссом. Второй вариант — обе республики входят в состав России. Третий вариант — царский: царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил. Других вариантов нет", — считает Жириновский.

Заметим, что несмотря на победные реляции в Баку о том, что вопрос с Нагорным Карабахом решен, это совсем не так. Все резолюции ООН говорят, что его статус должен быть определен после возвращения беженцев. Баку отказывается проводить референдум, хотя это подразумевается.

Так как же на практике Азербайджан будет интегрировать Карабах, если на культурную автономию он не согласится?

В понедельник президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали вчера соглашение о полном прекращении с 10 ноября огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут миротворческий контингент РФ сроком на 5 лет. Срок может быть автоматически продлен, если ни одна из сторон не откажется от данного пункта договора. Также из договора ясно, что:

— до декабря Арцах должен вернуть Баку районы, занятые по итогам войны 1992-1994 годов;

— армянский Нагорный Карабах сохраняется со столицей в Степанакерте, но без определённого статуса;

— беженцев вернут в места проживания под контролем ООН;

— должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи региона

— Лачинский коридор остаётся под контролем Армении


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Темы нагорный карабах александр искандерян армяно-азербайджанский конфликт
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