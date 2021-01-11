Иран потребовал от Южной Кореи не политизировать захват своего корабля иранской Революционной гвардией в Персидском заливе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.
Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чон Кун прибыл в Тегеран в воскресенье, чтобы обсудить вопрос об освобождении южнокорейского танкера MT Hankuk Chemi, конфискованного иранскими военными в стратегическом Ормузском проливе неделю назад.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сегодня заявил ему, что Сеул "должен воздержаться от политизации вопроса и бесплодной пропаганды и позволить продолжить судебное разбирательство":
"Судно было изъято на основании иранского судебного запрета на загрязнение окружающей среды", — прокомментировал он.
Однако оператор танкера Taikun Shipping Co. Ltd. сообщил Reuters, что "до захвата судна иранские власти не проводили никакого расследования возможных нарушений экологических норм".
Персидская страна опровергла обвинения в том, что захват танкера и его экипажа из 20 человек равносилен захвату заложников.
В свою очередь правительство Ирана обвинило Южную Корею в том, что она заморозила $7 млрд под предлогом соблюдения американских санкций. В связи с этим Тегеран заявил, что именно Сеул держит средства Ирана в качестве "заложников".
"В течение примерно двух с половиной лет южнокорейские банки замораживали средства Ирана. Это неприемлемо. На наш взгляд, это связано скорее с отсутствием политической воли Сеула к решению проблемы, чем с санкциями США", — заявил Аракчи.
Напомним, южнокорейский грузовой корабль "Ханкук Чеми", перевозивший более семи тысяч тонн химических веществ, был арестован Ираном якобы за нарушение экологических протоколов.
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