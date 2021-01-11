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В Китае всплеск заболеваемости COVID-19 и локальные локдауны

Мир

В материковом Китае в первую декаду года наблюдался самый большой ежедневный рост заболеваемости COVID-19 за последние более чем пять месяцев.

В Китае всплеск заболеваемости COVID-19 и локальные локдауны

Об этом сегодня сообщило Национальное управление здравоохранения страны.

Согласно распространённому документу, выросли новые инфекции в провинции Хэбэй, окружающей Пекин.

"На долю Хэбэя пришлось 82 из 85 новых местных инфекций, зарегистрированных 10 января, — говорится в заявлении Национальной комиссии здравоохранения (NHC. — Провинция Ляонин также сообщила о двух новых случаях заболевания, а Пекин — об одном новом случае. Кроме того, в страну было завезено 18 новых инфекций из-за рубежа".

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 составило 103, что является самым высоким показателем с тех пор, как 30 июля было зарегистрировано 127 случаев заболевания.

Введён жёсткий локдаун

Хотя новые случаи заболевания, о которых сообщалось в последние дни, по-прежнему составляют лишь небольшую часть того, что страна видела в разгар вспышки в начале 2020 года, власти предпринимают агрессивные шаги, чтобы обуздать распространение болезни и предотвратить еще одну национальную волну инфекций.

Шицзячжуан, столица провинции Хэбэй и эпицентр новой вспышки болезни, находится в изоляции, людям и транспортным средствам запрещено покидать город, поскольку власти предпринимают меры по сдерживанию распространения болезни. Общественный транспорт в городе также был остановлен.

Ограничения соответствуют обычному пакету ограничений COVID-19, которые местные власти в Китае вводят, когда видят появление кластера.

"Уезд Аанкуй, находящийся под юрисдикцией города Суйхуа в провинции Хэйлунцзян, сообщил о восьми новых бессимптомных случаях заболевания и с сегодняшнего дня там закрыты все несущественные предприятия, введён запрет покидать город и заблокировано все несущественное движение транспорта, — сообщило государственное телевидение. — Каждая семья в округе может иметь одного человека, выходящего из своего дома один раз в три дня, чтобы купить предметы первой необходимости".

  • Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае в настоящее время составляет 87 536, в то время как число погибших осталось неизменным на уровне 4634.
Автор: Ольга Лебедева
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