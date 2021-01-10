Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает российского лидера Владимира Путина своим единственным другом.
Также он считает Путина другом всего белорусского народа.
"Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", — отметил Лукашенко.
Также глава Белоруссии пришёл к выводу, что кроме Путина у него больше нет друзей.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.