Лукашенко заявил, что у него есть только один друг - Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает российского лидера Владимира Путина своим единственным другом.

Также он считает Путина другом всего белорусского народа.

"Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", — отметил Лукашенко.

Также глава Белоруссии пришёл к выводу, что кроме Путина у него больше нет друзей.