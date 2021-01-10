Более 90% ПЦР-тестов, которые используют на Украине для выявления коронавируса, произведены в России.
Об этом рассказал директор Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.
Также он отметил, что на харьковском заводе заводе "Астравир" производят свои тесты, однако их делают на основе российских компонентов.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.