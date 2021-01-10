На Украине используют ПЦР-тесты, произведённые в России

Более 90% ПЦР-тестов, которые используют на Украине для выявления коронавируса, произведены в России.

Об этом рассказал директор Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.

Также он отметил, что на харьковском заводе заводе "Астравир" производят свои тесты, однако их делают на основе российских компонентов.