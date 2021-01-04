Турецкие учёные разработали экспресс-нанотест на COVID-19

Созданный турецкими специалистами экспресс-тест на коронавирус не предполагает забора мазка из носа и даёт результат с точностью 99% за 10-20 секунд.

В качестве биологического материала для анализа используется слюна пациента, поэтому взятие мазка из носа не требуется. Слюна, смешанная со специальным раствором, попадает на созданный с помощью нанотехнологий чип, который обнаруживает патоген с точностью 99%.

"Чип реагирует на наличие патогена за 5-10 секунд. Чтобы удостовериться в отрицательном результате, понадобится 20 секунд", — прокомментировал разработку учёный из Национального исследовательского центра нанотехнологий (UNAM) Али Айтак Сейман.

Разработка турецких учёных получила название Diagnovir, сообщает пресс-служба Университета Билькент (Анкара, Турция).