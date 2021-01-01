Власти Франции ужесточили ограничительные меры, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.
Ранее в стране действовал комендантский час. Теперь он будет начинаться не с 20:00, а с 18:00. Об этом сообщил представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Это сложное решение… Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа", — отметил он.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.