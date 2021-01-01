Франция ужесточила ограничения из-за коронавируса

Власти Франции ужесточили ограничительные меры, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее в стране действовал комендантский час. Теперь он будет начинаться не с 20:00, а с 18:00. Об этом сообщил представитель французского правительства Габриэль Атталь.