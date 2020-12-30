Ход конём: власти Украины закупили вакцину в Китае

Поскольку ясности с программой COVAX, в рамках которой Украина должна получать европейский вариант вакцины, нет, а вакцинацию нужно проводить "ещё вчера", власти страны идут на смелый шаг: закупают вакцину у Китая.

По данным, которые представили для СМИ в пресс-службе офиса президента Украины, речь идёт о партии в 1,9 млн доз. Она уже согласована, в первую очередь вакцину распределят между теми, кто борется с пандемией, и группами населения, имеющими высокий риск заражения. Примерная стоимость одной дозы — 18 долларов.

"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты, прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививка будет бесплатной", — уточняют для СМИ в пресс-службе.

Также там подтвердили, что данная партия не является частью того, что приедет на Украину в рамках COVAX (ожидается около 8 млн доз).