" В России не берём, на Западе не дают": депутат Рады о вакцинах

Продолжается критика политики Киева в отношении российских вакцин от коронавируса в Верховной раде. Напомним, что ранее власти Украины отказались и от закупки, и от производства российского варианта вакцины, предпочтя западный аналог.

По мнению, которое выразил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, такое решение властей можно назвать "операцией по уничтожению народа". Вакцинацию нужно начинать срочно, так что российский препарат крайне необходим уже сейчас.

"Я вам по-людски скажу ещё: если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берём, а нам на Западе её просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа", — высказался Рабинович.

Также политик отметил, что ранее его однопартиец Виктор Медведчук практически договорился о частичном производстве российской вакцины на территории Украины, но его усилия оказались вне "курса" властей.