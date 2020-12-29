Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Жительница Тюмени хотела продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство
Что надеть на Новый год - неожиданный совет от Василисы Володиной
YouTube представляет: новый фильм Максима Галкина "Дистанционка"
Домашняя собака спасла десятилетнего мальчика от волка
Утром в Бурятии произошло очередное землетрясение
Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости ради "Голубого огонька"
С рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда в Забайкалье
Моргенштерн подвёл итоги 2020 года в новом треке
Мистика: в Швеции украли старинный колокол весом в полтонны

" В России не берём, на Западе не дают": депутат Рады о вакцинах

Мир

Продолжается критика политики Киева в отношении российских вакцин от коронавируса в Верховной раде. Напомним, что ранее власти Украины отказались и от закупки, и от производства российского варианта вакцины, предпочтя западный аналог.

" В России не берём, на Западе не дают": депутат Рады о вакцинах

По мнению, которое выразил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, такое решение властей можно назвать "операцией по уничтожению народа". Вакцинацию нужно начинать срочно, так что российский препарат крайне необходим уже сейчас.

"Я вам по-людски скажу ещё: если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берём, а нам на Западе её просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа", — высказался Рабинович.

Также политик отметил, что ранее его однопартиец Виктор Медведчук практически договорился о частичном производстве российской вакцины на территории Украины, но его усилия оказались вне "курса" властей.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
" В России не берём, на Западе не дают": депутат Рады о вакцинах
Жительница Тюмени хотела продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство
Что надеть на Новый год - неожиданный совет от Василисы Володиной
YouTube представляет: новый фильм Максима Галкина "Дистанционка"
Домашняя собака спасла десятилетнего мальчика от волка
Утром в Бурятии произошло очередное землетрясение
Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости ради "Голубого огонька"
С рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда в Забайкалье
Моргенштерн подвёл итоги 2020 года в новом треке
Мистика: в Швеции украли старинный колокол весом в полтонны
Популярное
Хоккей. Последние новости
В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.

В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Артистка в реанимации
Российский шоу-бизнес
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Артистка в реанимации
Здоровье
Продукты, которые должны входить в рацион после 60 лет
Новости Абакана
Отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками
Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров Василий Амирджанов Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий? Василий Амирджанов Любовь Степушова Болгарию обвинили в тайном военном сотрудничестве с Россией Любовь Степушова
Комментарии
В России продлили приостановку авиасообщения с Великобританией
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Россиян будут штрафовать за съёмку фильма в кинотеатре
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Голикова сделала прививку от коронавируса
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
"Развелось блогеров": Птушкин рассказал о работе с Ивлеевой
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
Возможность гражданской войны в США и раскол НАТО
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Новый Свет переписывает историю по граблям Старого
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников