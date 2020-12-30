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Вашингтон пошёл на переговоры с Анкарой по С-400

Мир

Сдвинулся с мёртвой точки спор между США и Турцией, касающийся закупок последней комплексов С-400. По данным, которые приводит глава МИД Турции, две страны создали рабочую группу.

Вашингтон пошёл на переговоры с Анкарой по С-400

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги "разборок" по вопросу С-400, отметил: удалось добиться старта так называемых технических переговоров.

Ранее, напомним, политику звонил госсекретарь США Майк Помпео, который уверял Чавушоглу в том, что комплексы "подвергают опасности американских военных".

"Была создана совместная рабочая группа с США по С-400, начались технические переговоры", — подтвердил Чавушоглу для СМИ на пресс-конференции.

Интересно, что до переговоров Штаты, что называется, "давили": санкции и прочие "последствия", обещанные для Анкары, были, по версии американцев, самыми разнообразными. В МИД России увидели в ситуации неспособность Вашингтона честно конкурировать на рынке вооружений.

Автор: Константин Шапров
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