"А где же Суга?": что японцы думают о новом премьере

Премьер-министр Ёсихидэ Суга пришел к власти на волне популярности, пообещав бороться с коронавирусом и восстановить японскую экономику, пребывающую в состоянии "вялого роста".

Спустя три месяца после того, как он сменил Синдзо Абэ, жители страны начали подводить первые итоги его работы. Итоги эти для команды Суги скорее грустные, чем радостные: по данным издания Nikkei, рейтинг одобрения команды Суги упал более чем на 30 пунктов, с 74% до 42%.

Ключевая претензия к новому премьеру — "плохое управление в условиях пандемии", с этим согласны 48% опрошенных. Подогрел ситуацию и недавний скандал со "званым ужином", на который отважились Суга и ещё несколько влиятельных японских политиков.

"Когда премьер-министр Суга, автор книги "Резолюция политика", в которой есть фраза-девиз "Там, где есть воля, есть и решение", предпримет решительные действия?", — задал, пожалуй, ключевой вопрос журналист Хиёши Идзуми (Toyo Keizai).

Недовольны работой Суги и простые японцы: вот что пишут посетители сайта JapanToday о новом премьере.

"Вопрос вакцин"

"Следовало бы упомянуть неспособность его правительства получить одобрение вакцины и ускорить её распространение среди уязвимых категорий населения. Как обычно, слишком медленно", — пишет Fiddlers.

"Даже ниже"

"Есть цифры и более низкие, например, 36% одобрения в опросах NHK. Я думаю, что у Nikkei сильно консервативная читательская аудитория, и это искажает цифры в пользу Суги", — уверен Yubaru.

"Робот без ума"

"У Коидзуми и Абэ была харизма, в том числе благодаря ей они были популярны долгое время. А Суга — действительно "робот без собственного ума", — сообщает Gaijinjland.

"А было по-другому?"

"Когда-нибудь вообще был лидер Японии, который решал бы проблемы простого человека? Их интересы никогда не выходят за пределы внутреннего круга. Люди становятся проблемой только тогда, когда перестают выполнять свою роль ресурсов, используемых правящим классом", — уточняет dagon.

"А где же Суга?"

"Последние пару месяцев я спрашивал сам себя: а где же Суга? Он не показал, что является лидером, что готов к этой роли. Мысли о том, что его простое, "неэлитное" происхождение сделало бы его более популярным для населения, развеялись", — разъясняет Politik Kills.

"Путь для Японии"

"В какой ещё стране правительство решает, сколько должны стоить тарифные планы на мобильные телефоны? Какое еще "социалистическое" правительство распространило миллионы некачественных масок среди своего населения во время пандемии? Давайте чётко возложим ответственность на общественность. Пора публике повзрослеть. Это уже не феодальные времена. Мы платим налоги, мы взрослые люди. И мы можем принимать решения сами. Путь вперёд для Японии — это не большее вмешательство правительства в общество, а меньшее вмешательство", — анализирует ситуацию fxgai.

"Плохой старт"