Продолжается скандал вокруг "званого ужина" японских политиков: простые японцы не устают удивляться двуличности власть имущих.
Напомним вкратце суть скандала: в Японии, как и во многих других странах, ввели ряд коронавирусных ограничений. Одно из них — запрет на сбор большими компаниями для совместной трапезы.
Однако власть имущие запрет решили нарушить, и об этом стало известно СМИ. По данным журналистов, Ёсихидэ Суга и ещё семь человек (среди которых оказался генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никая) решили устроить совместный ужин.
Позднее Суга извинился, но язвительных японцев было не остановить: предлагаем вам подборку наиболее интересных мнений с портала JapanToday.
"Этот парень живёт на другой планете!", - пишет AG.
"С чего бы начать…
Наглое лицемерие? Комично стереотипный ужин? Тот факт, что все они выглядят стариками и, следовательно, относятся к группе повышенного риска? Предположение, что все они слишком богаты и известны, чтобы серьёзно пострадать от вируса?
Я начинаю думать, что Суга у власти не задержится", — пишет Arrrgh-Type.
"Здравствуйте, я — японский политик. Мы все лицемеры и преступники в "белых воротничках". Рад знакомству", — язвит shogun36.
"Вряд ли это можно назвать чем-то удивительным. Японская культура работает по трехуровневой системе. Есть закон для богатых, закон для бедных и закон для иностранцев", — уверен Alan Harrison.
"Япония нынешняя в значительной степени похожа сегодня на ту Японию, в которой была старая феодальная система. Дворяне не подчиняются никаким законам, а все остальные — просто крестьяне и рабы, которых дворяне высасывают из богатства", — пишет blahblah222.
"Остыньте, это не та проблема, которую можно назвать большой.
Просто представьте, что у них было трудное детство во время войны или после неё, а теперь, наконец, они стремятся к хорошей жизни. А у нас было хорошее детство и юность, и лишь теперь мы сталкиваемся с серьёзными трудностями.
Они не становятся значительно богаче или толще от вкусной еды, а мы не становимся значительно беднее", — защищает власти Sven Asai.
"В Японии дело не в том, что вы знаете, а в том, кого вы знаете", — резюмирует zichi.
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