"Живёт на другой планете": японцы критикуют премьера за "званый ужин"

Продолжается скандал вокруг "званого ужина" японских политиков: простые японцы не устают удивляться двуличности власть имущих.

Напомним вкратце суть скандала: в Японии, как и во многих других странах, ввели ряд коронавирусных ограничений. Одно из них — запрет на сбор большими компаниями для совместной трапезы.

Однако власть имущие запрет решили нарушить, и об этом стало известно СМИ. По данным журналистов, Ёсихидэ Суга и ещё семь человек (среди которых оказался генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никая) решили устроить совместный ужин.

Позднее Суга извинился, но язвительных японцев было не остановить: предлагаем вам подборку наиболее интересных мнений с портала JapanToday.

"С другой планеты"

"Этот парень живёт на другой планете!", - пишет AG.

"С чего начать…"

"С чего бы начать… Наглое лицемерие? Комично стереотипный ужин? Тот факт, что все они выглядят стариками и, следовательно, относятся к группе повышенного риска? Предположение, что все они слишком богаты и известны, чтобы серьёзно пострадать от вируса? Я начинаю думать, что Суга у власти не задержится", — пишет Arrrgh-Type.

"Я — японский политик"

"Здравствуйте, я — японский политик. Мы все лицемеры и преступники в "белых воротничках". Рад знакомству", — язвит shogun36.

"Неудивительно"

"Вряд ли это можно назвать чем-то удивительным. Японская культура работает по трехуровневой системе. Есть закон для богатых, закон для бедных и закон для иностранцев", — уверен Alan Harrison.

"Отголоски старой системы"

"Япония нынешняя в значительной степени похожа сегодня на ту Японию, в которой была старая феодальная система. Дворяне не подчиняются никаким законам, а все остальные — просто крестьяне и рабы, которых дворяне высасывают из богатства", — пишет blahblah222.

"Не такая уж и проблема"

"Остыньте, это не та проблема, которую можно назвать большой. Просто представьте, что у них было трудное детство во время войны или после неё, а теперь, наконец, они стремятся к хорошей жизни. А у нас было хорошее детство и юность, и лишь теперь мы сталкиваемся с серьёзными трудностями. Они не становятся значительно богаче или толще от вкусной еды, а мы не становимся значительно беднее", — защищает власти Sven Asai.

"Дело в другом"