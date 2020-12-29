Британские СМИ раскрыли "секретно-смертоносный план Путина"

Россия просто не может определиться: то ли она своей вакциной спасает мир от пандемии, то ли готовится запустить совершенно новую чуму в акте злодейства в стиле Джеймса Бонда.

Такова основная мысль материалов, вышедших на этой неделе в британских таблоидах, включая Daily Mail, The Mirror и The Sun.

Эти газеты сообщили, что "тёмная российская лаборатория работает над созданием оружия, в основе которого два смертельных патогена — Эбола и вирус Марбурга".

Издания ссылаются на некий анонимный "бывший источник военной разведки", чьи полномочия и степень информированности не раскрываются:

"Эта программа может означать, что Россия потенциально активизирует исследования по двум вирусам и рассматривает их смертоносность как оружие, — "цитируют" его слова таблоиды. — Москва неоднократно демонстрировала готовность и способность использовать такое оружие, как" Новичок". Теперь она готова выйти на новый уровень. Президент России Владимир Путин лично командует операцией".

По версии журналистов, целый отдел в Минобороны России занимается изучением "редких и смертоносных патогенов," и "скорее всего, проводят исследования для биологического оружия."

На основании информации о тендерных закупках, размещённых в открытом доступе на сайте Минобороны, сделан вывод, что это подразделение — лаборатория, которая "занимаются гнусной деятельностью в области баллистики, биологии и электроники."

Единственное, что "не удалось выяснить" в ходе "расследования", так это то, как именно российские оперативники могли бы запустить пандемию Эболы, скажем, в Лондоне или Нью-Йорке, без того, чтобы она легко распространилась на Россию. Учитывая огромное количество рейсов и грузов, русских, живущих за границей, и западных людей, проживающих в России, трудно понять, как этот план может быть чем-то иным, кроме попытки уничтожить весь мир.