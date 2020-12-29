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Ноутбук Байдена "снова в деле": из-за него подали в суд на Twitter

Мир

Неожиданное продолжение истории с ноутбуком сына избранного президента США, Хантера Байдена: мастер, который его ремонтировал подал в суд на Twitter.

Ноутбук Байдена "снова в деле": из-за него подали в суд на Twitter

Напомним суть истории: в октябре многие именитые штатовские СМИ, в том числе New York Post, выдали скандальный материал про ноутбук Хантера Байдена, в котором, якобы "по словам мастера-ремонтника", нашлось немало компрометирующих данных.

Социальные сети, в которые попали материалы (в их числе оказался и Twitter) решили ограничить их распространение, ссылаясь на то, что "данные, на которых строились статьи, добыты путём взлома". Именно этот факт и разозлил мастера (зовут которого Пол Айзек), работавшего со злополучной "машинкой".

"Хозяин компании Джон Пол Мак Айзек (Делавэр) сделал копию жёсткого диска ноутбука. Однако в иске пишет, что Twitter своим решением "проинформировал весь мир, о том, что он — хакер", — пишут СМИ США.

Как оказалось, мастерская в целом и Айзек в частности стали объектом угроз, рейтинг рухнул, а клиенты стали думать о нём как о "киберпреступнике". Все эти страдания истец оценил в 500 млн долларов плюс публичное опровержение.

Автор: Константин Шапров
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